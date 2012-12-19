Польських радіоведучих, які образили українок, назвали «гієнами року»
Асоціація польських журналістів (SPD) присудила цьогорічну антинагороду "гієни року" ведучим радіостанції Eska Rock Кубі Воєвудському та Міхалу Фігурському за їхні образливі висловлювання на адресу українок в червні цього року.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі асоціації, зазначивши, що обоє ведучих були номіновані на цю "нагороду" ще у червні.
SPD, аргументуючи присудження "антинагороди" для популярних у Польщі ведучих, відзначила, що вони злегковажили журналістською етикою та загально прийнятними моральними нормами.
Програма Poranny WF, в якій прозвучали образливі висловлювання про українок, визнана такою, "яка замість того, аби служити людям, принижує їх та використовує інструментально.
Як повідомляв УНІАН, висловлювання К.Воєвудського та М.Фігурського про українок в їхній сатиричній програмі Poranny WF спричинили дипломатичний скандал між Україною та Польщею, котрі у червні разом приймали матчі Євро-2012.
Ведучі та керівництво радіостанції Eska Rock заявляли, що автори насправді не хотіли образити українок, а лише "висміяти стереотипи деяких поляків", котрі "заздрили" українцям за кращу гру українських футболістів.
Через загострення скандалу та загрози втрати ліцензії на радіомовлення радіостанція закрила цю програму та звільнила ведучих, а прокуратура офіційно порушила справу за дискримінаційні висловлювання.
У листопаді справу проти К.Воєвудського та М.Фігурського передано до одного із судів у столичній Варшаві.