Польських радіоведучих, які образили українок, назвали «гієнами року»

Про це УНІАН повідомили у прес-службі асоціації, зазначивши, що обоє ведучих були номіновані на цю "нагороду" ще у червні.

SPD, аргументуючи присудження "антинагороди" для популярних у Польщі ведучих, відзначила, що вони злегковажили журналістською етикою та загально прийнятними моральними нормами.

Програма Poranny WF, в якій прозвучали образливі висловлювання про українок, визнана такою, "яка замість того, аби служити людям, принижує їх та використовує інструментально.

Як повідомляв УНІАН, висловлювання К.Воєвудського та М.Фігурського про українок в їхній сатиричній програмі Poranny WF спричинили дипломатичний скандал між Україною та Польщею, котрі у червні разом приймали матчі Євро-2012.

Ведучі та керівництво радіостанції Eska Rock заявляли, що автори насправді не хотіли образити українок, а лише "висміяти стереотипи деяких поляків", котрі "заздрили" українцям за кращу гру українських футболістів.

Через загострення скандалу та загрози втрати ліцензії на радіомовлення радіостанція закрила цю програму та звільнила ведучих, а прокуратура офіційно порушила справу за дискримінаційні висловлювання.

У листопаді справу проти К.Воєвудського та М.Фігурського передано до одного із судів у столичній Варшаві.