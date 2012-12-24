Туристи, які зустрічали «кінець світу», пошкодили храм майя

Про це заявив журналістам технічний консультант національного парку в Тікалі Освальдо Гомес, повідомляє NEWSru.

Яких саме ушкоджень було завдано, О.Гомес не уточнив, проте зазначив, що туристи, попри заборону, піднімалися сходами на всесвітньо відомий храм пірамідальної форми заввишки 38 м. За його словами, збитку було завдано непоправного.

Тікаль у п'ятницю відвідали більш як сім тисяч людей. Туристи в ніч на 21 грудня піднялися на Другий храм і Південний акрополь в Тікалі, пошкодивши при цьому сходинки стародавніх сходів.

Раніше повідомлялося, що напередодні "кінця світу" в місті були заброньовані номери всіх готелів. Також стало відомо про перші факти вандалізму - серед руїн храмів, зведених у VII-VIII століттях, минулого тижня було затримано голих жінок, які танцювали навколо багаття і співали.

Тікаль було внесено ЮНЕСКО до списку Світової спадщини 1979 року. На давніх храмах міста в одній із серій кіносаги Джорджа Лукаса "Зоряні війни" базувалася планета Явин-4.