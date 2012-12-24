У Чилі прокинувся вулкан Копахуе

Вулкан розташований на висоті 2995 м, повідомляє радіо «Свобода».

«Червоне попередження» було оприлюднене після того, як учені засвідчили високу сейсмічну активність у цьому районі.

У суботу вулкан став викидати попіл і газ. Геологічна і гірнича служба Чилі стверджує, що незначне виверження вже відбувається, і попереджає про «ймовірність того, що це явище може перерости у виверження значного масштабу».

Влада поки що не бачить потреби в евакуації людей з малонаселеного району. Постійне населення тут становить кілька тисяч людей, ряд розташованих неподалік вулкану селищ є популярними гірськолижними курортами і лікувально-профілактичними центрами.