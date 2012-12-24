У Чилі прокинувся вулкан Копахуе
09:15, 24 грудня 2012Світ
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Влада Чилі попередила про високу ймовірність виверження вулкану Копахуе неподалік від кордону з Аргентиною.
Вулкан почав викидати попіл і газ
Вулкан розташований на висоті 2995 м, повідомляє радіо «Свобода».
«Червоне попередження» було оприлюднене після того, як учені засвідчили високу сейсмічну активність у цьому районі.
У суботу вулкан став викидати попіл і газ. Геологічна і гірнича служба Чилі стверджує, що незначне виверження вже відбувається, і попереджає про «ймовірність того, що це явище може перерости у виверження значного масштабу».
Влада поки що не бачить потреби в евакуації людей з малонаселеного району. Постійне населення тут становить кілька тисяч людей, ряд розташованих неподалік вулкану селищ є популярними гірськолижними курортами і лікувально-профілактичними центрами.
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