Ізраїль створив університет на Західному березі

Рішення про створення на базі центру восьмого ізраїльського університету ухвалив міністр оборони Ехуд Барак, спираючись на висновок юридичного радника уряду, рекомендацію кабінету і постанову Ради з вищої освіти Юдеї та Самарії (Західний берег).

"Барак віддав розпорядження командувачу Центральним військовим округом Ніцану Алон оголосити університетський центр Аріеля університетом", - йдеться в повідомленні канцелярії міністра оборони.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу привітав з підвищенням статусу вузу його ректора Ігаля Оргера. "Вперше за десятки років ми заснували в Ізраїлі ще один університет. Це великий крок для зміцнення вищої освіти в Ізраїлі", - цитує РІА "Новости".

Університетський центр існує з 1982 року, і сьогодні в його стінах навчаються понад 12 тисяч студентів. Він розташований у великому єврейському поселенні Аріель - одному з тих, які ізраїльтяни мають намір зберегти за собою за будь-якого варіанті врегулювання з палестинцями, які розглядають Західний берег як територію своєї майбутньої держави.