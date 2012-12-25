У КНР розлючений водій в'їхав у натовп школярів

В результаті він збив 23 учнів, 13 з яких досі залишаються в лікарні, повідомила місцева поліція.

В автомобілі чоловіка знаходилися балон з газом і піротехніка, які він спробував підірвати після аварії, повідомляє BBC Russian.

За попередніми даними, в крові водія слідів алкоголю і наркотиків виявлено не було.

За даними поліції, три роки тому була вбита дочка чоловіка, після чого він багаторазово звертався зі скаргами на судове рішення, що стосується винуватців її смерті.