У КНР розлючений водій в'їхав у натовп школярів
07:18, 25 грудня 2012Світ
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Чоловік, імовірно, розлютившись на суспільство, в'їхав на своєму автомобілі в групу школярів на півночі Китаю, повідомляє китайське державне агентство Синьхуа.
13 дітей досі залишаються в лікарні / Фото: РІА Новости
В результаті він збив 23 учнів, 13 з яких досі залишаються в лікарні, повідомила місцева поліція.
В автомобілі чоловіка знаходилися балон з газом і піротехніка, які він спробував підірвати після аварії, повідомляє BBC Russian.
За попередніми даними, в крові водія слідів алкоголю і наркотиків виявлено не було.
За даними поліції, три роки тому була вбита дочка чоловіка, після чого він багаторазово звертався зі скаргами на судове рішення, що стосується винуватців її смерті.
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