У Казахстані розбився військовий літак - 27 загиблих

"На борту повітряного судна Ан-72 перебували 7 членів екіпажу, 20 військовослужбовців, в тому числі тимчасово виконуючий обов'язки директора прикордонслужби полковник Турганбек Стамбеков", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив РІА Новини начальник департаменту по НС Південно-Казахстанської області Валіхан Дережепов, зв'язок з літаком зник приблизно в 19.00 (17.00 мск). У 19.01 (17.01 мск) надійшло повідомлення від працівника кар'єру з видобутку гравію, що неподалік від міста Чимкент впав літальний апарат і горить.

Раніше джерело в силових відомствах республіки повідомило, що літак, який зазнав катастрофи, належав прикордонній службі комітету національної безпеки Казахстану.

Дережепов розповів, що до місця падіння літака, яке знаходиться в безпосередній близькості від обласного центру - міста Чимкент, були направлені рятувальники і пожежники.

"Допомога рятувальників не знадобилася, літак згорів повністю, залишилися тільки фрагменти".