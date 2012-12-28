Сьогодні Обама проситиме Конгрес врятувати США від «фінансового обриву»
08:09, 28 грудня 2012Світ
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Президент США Барак Обама планує сьогодні зустрітися з лідерами демократичних і республіканських фракцій обох палат Конгресу. На порядку денному – переговори для уникнення нової економічної кризи через «фіскальний обрив».
Барак Обама проситиме конгресменів домовитися
Якщо сторони не домовляться, вже через чотири дні уряд США змушений буде автоматично підвищити податки і скоротити витрати – для зменшення бюджетного дефіциту.
На думку економістів, заходи на загальну суму понад 600 мільярдів доларів можуть спричинити нову рецесію найбільшої економіки світу. Обама і законодавці мають узгодити бюджетні реформи, щоб запобігти імовірним наслідкам «фіскального обриву», повідомляє Радіо Свобода.
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