Сьогодні Обама проситиме Конгрес врятувати США від «фінансового обриву»

Якщо сторони не домовляться, вже через чотири дні уряд США змушений буде автоматично підвищити податки і скоротити витрати – для зменшення бюджетного дефіциту.

На думку економістів, заходи на загальну суму понад 600 мільярдів доларів можуть спричинити нову рецесію найбільшої економіки світу. Обама і законодавці мають узгодити бюджетні реформи, щоб запобігти імовірним наслідкам «фіскального обриву», повідомляє Радіо Свобода.