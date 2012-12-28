Патріарх Кирил просить священиків не «муляти очі» мерседесами

Патріарх Московський і всієї Русі Кирил закликав священиків відмовитися від дорогих машин, щоб не провокувати негативну суспільну дискусію і не дискредитувати духовенство, повідомляють РІА Новости.

Останнім часом в центрі уваги ЗМІ і блогерів опинявся спосіб життя православних священиків. Одним із закидів на адресу Церкви, зокрема, є прихильність окремих кліриків РПЦ до машин представницького класу. Кілька ДТП у Москві за участю священиків на дорогих іномарках цієї осені також викликали широкий суспільний резонанс.

"Давайте подумаємо про те, щоб ми використовували такі транспортні засоби, які недоброзичливці не будуть використовувати в якості приводу для дискредитації духовенства ... Я закликаю вас до помірності і до розумного підходу, який повинен, в тому числі зняти відповідне звинувачення з церкви і духовенства", - заявив патріарх Кирил на єпархіальних зборах Москви в п'ятницю.

За словами глави РПЦ, нерідко дорогі машини священикам купують спонсори, але й тут, переконаний предстоятель, необхідно "двадцять разів подумати".

Патріарх розповів, як у дев'яності роки один з меценатів хотів подарувати йому "шестисотий Мерседес", але він відмовився від такого подарунка, щоб не збентежити віруючих, і, будучи митрополитом, їздив на бюджетних машинах - на "Волзі" і "Шкоді".

"Не хочу вам робити рекомендації, але існують японські і корейські машини, деякі європейські машини, які не поступаються ні комфортом, ні безпекою, але марка цієї машини ніколи не буде фігурувати в новинах", - звернувся патріарх до московського духовенства.

Він також зізнався з приводу автомобілів, які використовує сам в якості першої особи Церкви.

"Я використовую автомобілі з державного гаража, які надає гараж особливого призначення. Ці автомобілі відповідають відповідним вимогам безпеки і я, як особа, що охороняється, не можу використовувати інші машини", - сказав патріарх Кирил.

Він також зазначив, що Церква повинна подбати про те, щоб священик після вживання "святих дарів" (вина, яке православні використовують при причасті, воно символізує кров Христа), не сідав за кермо. За словами патріарха, обов'язок доставити священика додому лягає на той прихід, у якому служить клірик.