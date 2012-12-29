Грецький міністр приховав багатих родичів і був викритий

"Сумно, що, згідно з розслідуванням прокуратури, є чіткі вказівки на те, що список був спотворений в тій частині, яка стосувалася родичів колишнього міністра фінансів Йоргоса Папаконстантіну. Йдеться про величезну відповідальність пана Папаконстантіну, оскільки він підійшов до питання найгіршим можливим чином і до того ж після двох років (бездіяльності) заявив, що загубив оригінальний CD зі списком ", - наводить заяву партії РІА "Новости".

Зі свого боку, Папаконстантіну припустив, що тут змова проти нього.

"Якщо список і справді був змінений, правосуддя і слідчі органи повинні розібратися з тим, хто вчинив подібне кричуще перекручування, щоб підставити мене під удар", - йдеться в заяві Папаконстантіну, який очолював Мінфін країни в 2009-2011 роках.

У свою чергу, представник уряду Сімоса Кедікоглу заявив про намір створити парламентську комісію з розслідування дій колишнього міністра. Опозиційні партії, включаючи правих, лівих радикалів і комуністів, піддали уряд різкій критиці і зажадали негайно розслідувати справу.