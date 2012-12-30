У Сирії війська Асада ціною 200 життів захопили місто Хомс
12:18, 30 грудня 2012Світ
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У Сирії урядовим силам вдалося відновити контроль над містом Хомс, розташованим на заході країни.
Солдати вбили близько 200 осіб, включаючи жінок і дітей / Фото : defenseimagery.mil
Цьому передували кілька днів боїв між військами Башара Асада і повстанськими угрупованнями, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.
Представники сирійської опозиції стверджують, що під час штурму міста солдати Б.Асада вбили близько 200 осіб, включаючи жінок і дітей.
Бі-Бі-Сі відзначає, що поки не має у своєму розпорядженні підтверджень цієї інформації з незалежних джерел.
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