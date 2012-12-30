У Сирії війська Асада ціною 200 життів захопили місто Хомс

Цьому передували кілька днів боїв між військами Башара Асада і повстанськими угрупованнями, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

Представники сирійської опозиції стверджують, що під час штурму міста солдати Б.Асада вбили близько 200 осіб, включаючи жінок і дітей.

Бі-Бі-Сі відзначає, що поки не має у своєму розпорядженні підтверджень цієї інформації з незалежних джерел.