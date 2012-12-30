Авторитетне видання помилково опублікувало некролог Бушу-старшому

У повідомленні, яке було видалено на сайті після того, як користувачі повідомили в редакцію про помилку, автор назвав Буша "безбарвним політиком", чий образ здається кращим лише у порівнянні з президентством його сина Джорджа Буша-молодшого, повідомляє РІА Новости за інформацією Ассошіейтед Прес.

Сорок перший президент США був поміщений в лікарню 23 листопада через бронхіт. Стан 88-річного Буша оцінювався як важкий, і кілька днів він провів у відділенні інтенсивної терапії. В даний час, як відзначають медики, стан Буша-старшого покращився, в суботу він був переведений в звичайну палату. Колишній президент схильний до респіраторних захворювань і однією з форм паркінсонізму, через що може пересуватися тільки в інвалідному кріслі.