Узбекистан раптово припинив постачання газу до Таджикистану

Про це повідомив сьогодні РІА «Новости» представник міжнародного управління Міненергопрома Таджикистану.

”Узбекистан заздалегідь попередив нас про закінчення терміну контракту в 12 годин ночі 31 грудня, але відключив подачу ”блакитного палива” на 10 годин раніше”, - сказав співрозмовник агентства. Він повідомив, що за контрактом, укладеним на 2012 рік, ”Узтрансгаз” повинен був поставити до Таджикистану 145мільйонів кубометрів газу, але перекачав трохи більше 132 мільйонів кубів. Одну тисячу кубометрів газу Узбекистан продає Таджикистану за ціною 300 доларів.

Прем`єр-міністр Таджикистану Акіл Акілов ще 6 грудня, за 18 днів до офіційного повідомлення від ”Узтрансгаз” направив узбецькому колезі Шавкату Мірзіяеву лист з проханням посприяти підписанню нового документа. Поки узбецька сторона на його звернення не відповіла.

На початку січня 2012 року також виникала ситуація з припиненням поставок ”блакитного” палива, тоді питання оперативно вирішила урядова делегація Таджикистану, на чолі з віце-прем`єром Муродалі Алімардоном, що вилетіла в Ташкент відразу після припинення подачі газу.