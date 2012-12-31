Найкрасивіші новорічні ялинки в світі

Наприклад, головна міська красуня Нью-Йорка традиційно розташувалася біля Рокфеллер-Центру. Ось уже 80-й рік поспіль жителі Нью-Йорка приходять до цього місця, щоб знову насолодитися дивовижними прикрасами новорічної ялинки. Цього року 24-х метрова лісова красуня родом з Нью-Джерсі, і прикрашає її триметрова зірка Swarowski з 25 тисячами кристалів.

Ще одне творіння від Swarowski - розкішну 21-метрову ялину під куполом універмагу Galeries Lafayette, прикрашену 120 кристалами можна побачити в Парижі.

Головна міська ялинка Праги розташувалася на центральній площі і прикрашена вона 36 тисячами лампочок, гірляндами і величезними пряниковими чоловічками.

Міланська ялина традиційно прикрашає площу Пьяцца Дуомо. Якщо попередні роки Мілан лідирував в позиції ”найвища новорічна ялина в світі” - 50 метрів у висоту, то цього року міланці навмисно відмовилися від вирубки такого високого дерева на користь 20 метрової ялини.

Велична красуня, яка увійшла до Книги рекордів Гіннеса, це найбільша плавуча новорічна ялина в світі. 85 метрів заввишки і вагою 543 тонни, вона розташована в лагуні Родріго де Фреітас в Бразилії.

І на Майдані Незалежності, в столиці України, стоїть чудова красуня висотою 34,8 м. Новорічна ялинка 2013 відрізняється від своїх попередниць формою, кольоровою гамою, ілюмінаційним оформленням з ефектом ”падаючого” світла, дизайном світлодіодних іграшок, навіть з піксельною верхівкою з ефектом 3D.