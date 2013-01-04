ЗМІ: Грузія має намір замінити своїх послів у 18 країнах

Про це повідомляє Грузія-Онлайн із посиланням на Громадський мовник.

Серед тих послів, які будуть відкликані найближчим часом, - посли в Чехії, Великобританії, Бельгії, Люксембурзі, Угорщині, а також глави місій в Раді Європи і Євросоюзі.

По темі: ЗМІ: Посол Грузії в Україні залишає посаду

Посол Грузії в Євросоюзі Саломе Самадашвілі каже, що в прагненні нової влади замінити послів на своїх ставлеників немає нічого дивного.

«Мені повідомили, що ряд послів будуть звільнені з роботи. Я не писала заяви про звільнення, але, наскільки мені відомо, відповідний наказ про звільнення послів буде видано найближчим часом. Нічого особливого і дивного в тому, що новий уряд бажає призначити на високі дипломатичні посади свої кадри, немає, хоча ні в якому разі я не поділяю звинувачення в тому, що нібито я в своїй роботі керуюся не інтересами країни, а вузькопартійними інтересами. Це абсурд», - заявила Самадашвілі.