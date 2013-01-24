Казахстан встановив новий рекорд із видобутку урану
13:09, 24 січня 2013Світ
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Казахстан повідомляє про встановлене у 2012 році нове досягнення з обсягів видобутку урану.
Казахстан видобув 2012 року 37% світового урану
Державна компанія «Казатомпром» повідомила, що торік у країні видобули 20,9 тисячі тонн урану – порівняно з 19,4 тисячі тонн у 2011 році, пише Радіо Свобода.
Показники 2012 року складають 37% світового виробництва урану.
Казахстан продає більшу частину свого урану до азійських країн – Китаю, Південної Кореї, Японії та Індії. Уранова промисловість Казахстану привернула увагу західних інвесторів.
Ця центральноазійська країна ставить за мету досягнення повного ядерного циклу – від уранової сировини до ядерного палива та реакторів. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв цього тижня дав уряду місяць для підготовки пропозицій з будівництва АЕС.
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