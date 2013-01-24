Казахстан встановив новий рекорд із видобутку урану

Державна компанія «Казатомпром» повідомила, що торік у країні видобули 20,9 тисячі тонн урану – порівняно з 19,4 тисячі тонн у 2011 році, пише Радіо Свобода.

Показники 2012 року складають 37% світового виробництва урану.

Казахстан продає більшу частину свого урану до азійських країн – Китаю, Південної Кореї, Японії та Індії. Уранова промисловість Казахстану привернула увагу західних інвесторів.

Ця центральноазійська країна ставить за мету досягнення повного ядерного циклу – від уранової сировини до ядерного палива та реакторів. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв цього тижня дав уряду місяць для підготовки пропозицій з будівництва АЕС.