НАТО збудує в Польщі 12 паливних баз

НАТО планує збудувати в Польщі 12 паливних баз, повідомляє газета Rzeczpospolita.

Вартість будівництва оцінюється в 400 мільйонів польських злотих (приблизно $130 мільйонів).

Технологія будівництва таких баз НАТО повинна гарантувати повну безпеку, пише польська газета. Передбачається, що величезні підземні сховища палива не повинні завдати шкоди довкіллю.

Перший тендер на будівництво стосується двох сховищ палива на аеродромі в Мальборку та на авіабазі в Цибові, пише Rzeczpospolita.

РІА "Новости"