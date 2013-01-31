Лімонова знову заарештували за несанкціоновану акцію в Москві

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-службу ГУМВС Росії у столиці.

"За спробу проведення несанкціонованого заходу на Тріумфальній площі в поліцію було доставлено близько 30 осіб", - сказав співробітник прес-служби.

Він додав, що вирішується питання про притягнення їх до адміністративної відповідальності.

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Інформується, що серед затриманих - лідер незареєстрованої опозиційної партії "Інша Росія" Едуард Лімонов.

Зараз присутні на Тріумфальній практично розійшлися, а на площі залишилися в основному співробітники правоохоронних органів.

Опозиціонери проводять подібні акції 31 числа кожного місяця з 2009 року. Спочатку вони були організовані на захист 31 статті Конституції РФ, яка передбачає свободу зібрань.

Уряд Москви сьогоднішню акцію не погодив, оскільки її організатори протягом року більше двох разів притягувалися до адміністративної відповідальності за порушення встановленого порядку організації або проведення публічних заходів, зазначає російське агентство новин.