Президент Сербії сьогодні вперше за 5 років зустрінеться з лідеркою Косова

Зустріч відбудеться вперше з 2008 року, коли сербська автономія проголосила свою незалежність, пише Радіо Свобода.

Президент Косова Атіфете Ях’яґа напередодні сказала, що має намір обговорити нормалізацію двосторонніх відносин із Сербією. Чи планується підписання якихось двосторонніх угод повідомлено не було.

Атіфете Ях’яґа вважає, що визнання незалежності Косова принесе стабільність у регіон.

Сербія не визнає незалежності Косова, але погодилася на діалог за посередництва ЄС, щоб наблизити власне членство в союзі.

Більшість держав-членів ЄС входять у ті близько 100 країн, що визнали незалежність Косова. Україна не визнає незалежності самопроголошеної республіки.