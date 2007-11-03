Грузинська опозиція вимагає відставки Саакашвілі

Опозиція в Грузії ухвалила рішення вимагати відставки Президента країни Михайла СААКАШВІЛІ, повідомляє РІА “Новости”.

"Національна рада об`єднаної опозиції ухвалила рішення вимагати відставку СААКАШВІЛІ", - сказав на мітингу опозиції лідер Лейбористської партії Грузії Шалва НАТЕЛАШВІЛІ.

Опозиція зазначає, що нова вимога опозиції викликана необдуманими діями М.СААКАШВІЛІ. "У Президента був історичний шанс піти на поступки, проте влада пішла на ускладнення ситуації", - сказав на мітингу член опозиційного руху "За єдину Грузію" Георгій ТОРТЛАДЗЕ.

До останнього моменту в опозиції було всього чотири основні вимоги: проведення виборів до парламенту в квітні 2008 року, звільнення політв`язнів, формування виборчих адміністрацій на паритетній основі між різними політичними силами, і внесення змін до виборчого законодавства.