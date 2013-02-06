Парламент Британії проголосував за одностатеві шлюби

Лідери партій у Вестмінстері привітали голосування за узаконення одностатевих шлюбів у Англії та Уельсі.

У вівторок 400 депутатів нижньої палати британського парламенту - Палати громад – підтримали проект закону про одностатеві шлюби. 175 депутатів висловилися проти.

Прем’єр-міністр Британії Девід Камерон заявив, що голосування стало "важливим кроком вперед", а лідер лейбористів Ед Мілібенд назвав це "днем гордості".

Однак 136 однопартійців прем'єра з Консервативної партії виступають проти законопроекту і висловлюють побоювання його ухваленням.

За законопроект виступала більшість членів Ліберал-демократичної та опозиційної Лейбористської партії.

Депутати могли проголосувати вільно, за своїми особистими міркуваннями, тобто вони не були зв'язані партійним рішенням.

За ухваленим законом, одностатеві пари зможуть проводити цивільні церемонії і вінчатися у тих церквах Англії та Уельсу, які дадуть офіційну згоду на це.

Це також дозволить парам, які раніше жили в громадському шлюбі, офіційно називати свої стосунки шлюбом.

Лідер опозиції Ед Мілібенд привітав ухвалення законопроекту про одностатеві шлюби.

"Це великий день і важливий крок вперед у боротьбі за рівність у Британії", - сказав лідер лейбористів. Заступник прем'єр-міністра і лідер ліберал-демократів Нік Клег заявив, що вірить, що люди розцінять голосування за одностатеві шлюби як "знакову подію для рівності у Великобританії".

"Неважливо, хто ви і кого ви любите, ми всі рівні. Шлюб – це любов і відданість, і він більше не повинен бути заборонений для людей лише тому, що вони геї", - сказав він.

"Ліберал-демократи довго боролися за рівність шлюбу. Це політика партії, і я пишаюся тим, що ліберал-демократи входять до складу коаліційного уряду, який робить це можливим", - сказав пан Клег.

Лише четверо з 56 депутатів Ліберал-демократичної партії не підтримали узаконення одностатевих шлюбів.

Найбільший розкол голосування за одностатеві шлюби викликало в Консервативній партії.

Більшість депутатів-торі в цьому питанні не підтримали прем’єра Девіда Камерона, який ініціював голосування.

З-поміж тих, хто проголосував проти законопроекту, двоє урядовців – міністр охорони довкілля Овен Патерсон і валлійський міністр Девід Джонс, а також вісім молодших міністрів, і вісім секретарів.

Колишній міністр оборони Джеральд Говард переконаний, що уряд не мав повноважень на такі "значні соціальні і культурні зміни", які не були передбачені у програмі консерваторів у 2010 році.

Водночас консерватор Роджер Гейл висловив сподівання, що прем'єр-міністр внесе зміни в закон про одностатеві шлюби.

ВВС Україна