Сирійські повстанці захопили найбільшу ГЕС країни (відео)

Опозиціонери розмістили на сервісі YouTube відеоролик, що підтверджує захоплення.

Бій за Аль Фурат йшов кілька днів. Загони повстанців воювали з однією з дивізій збройних сил Сирії, пише Лента.ру. В ході бою урядові частини були розбиті і відступили.

Таким чином повстанці захопили вже дві найбільші ГЕС країни: електростанція "Тищрин" була захоплена в кінці листопада 2012 року. Обидві вони були побудовані у XX столітті за допомоги радянських фахівців.

Опозиціонери також оголосили, що зуміли взяти під свій контроль місто Табка, яке розташоване біля греблі.

Після захоплення міста повстанці спалили пам'ятник батьку Башара Асада екс-президенту Сирії Хафезу Асаду.