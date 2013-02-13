Обама заявив, що війна в Афганістані завершиться до кінця 2014 року

07:50, 13 лютого 2013
Світ
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Президент США Барак Обама офіційно оголосив, що протягом року ще 34 тисячі американських військовослужбовців повернуться з Афганістану, а до кінця 2014 року війна в цій країні завершиться.

Барак Обама зробив заяву

"Ми вже повернули на батьківщину приблизно 33 тисячі хоробрих військовослужбовців. Цієї весни наші сили візьмуть на себе функцію підтримки, тоді як керівництво (щодо забезпечення безпеки в країні) візьмуть афганські служби безпеки. Сьогодні я можу оголосити, що протягом року ще 34 тисячі американських військових повернуться додому з Афганістану. Скорочення військ продовжиться. І до кінця наступного року війна в Афганістані завершиться ", - заявив президент США в посланні до конгресу, передає РІА Новости.

Напередодні афганські ЗМІ повідомили, що перед тим, як зробити заяву, Обама поінформував про свої плани афганського президента Хаміда Карзая, британського прем'єр-міністра Девіда Кемерона і канцлера Німеччини Ангелу Меркель.

За даними ЗМІ, зараз в Афганістані проходять службу близько 66 тисяч американських військовослужбовців. На думку спостерігачів, військове командування США інтенсифікує зусилля з підготовки виведення свого військового контингенту з Афганістану. Однак Білий дім ще не приймав остаточного рішення, чи залишаться американські війська в Ісламській Республіці після 2014 року, коли країну покинуть основні сили контингенту НАТО.

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