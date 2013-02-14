Українські вертолітники в Ліберії чергують на вахтовому майданчику

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України.

Раз на два тижні на цю територію за 230 км від основного місця дислокації 56-го ОВЗ, відряджаються понад 20 миротворців, які здійснюють патрулювання кордону Ліберії з Кот-д’Івуаром, перевезення особового складу та спостерігачів Місії ООН та доставку вантажів до важкодоступних населених пунктів.

Напередодні вильоту для даної групи військовослужбовців провели інструктаж: керівництво загону розповіло, на що звертати особливу увагу, та зупинилося на дотриманні заходів безпеки. Окремо розглянули особливості виконання польотних завдань у відриві від загону.

Старшим над миротворцями на Грінвіллі призначено начальника групи планування застосування авіації – заступника командира 56 окремого вертолітного загону підполковника Олександр Широкопояса.

Разом із військовослужбовцями на Грінвілл вилетіли представники оперативної групи. Головною метою їх перебування на Грінвіллі було вивчення стану справ у підрозділі, огляд місць зберігання озброєння, боєприпасів, спеціальної техніки, побутових умов проживання та надання допомоги під час заміни особового складу двох ротацій, у разі потреби.