Журналісти ВВС оголосили страйк проти скорочень

Страйк проти скорочень співробітників телерадіокорпорації Бі-бі-сі пройде в понеділок у найбільших містах Великої Британії, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на сайт організатора акції - Національної спілки журналістів (NUJ).

Як ідеться у повідомленні, керівництво компанії заради зниження витрат планує в найближчі місяці скоротити близько двох тисяч співробітників. При цьому наголошується, що з 2004 року були звільнені вже сім тисяч працівників Бі-бі-сі.

Представники спілки журналістів стверджують, що керівництво компанії "готове витрачати державні гроші на непотрібні скорочення, позбавляючи досвідчених і талановитих журналістів засобів до існування".

Страйк пройде в понеділок з 00.01 до 23.59 за місцевим часом у Лондоні, Бірмінгемі, Ноттінгемі, Оксфорді, Плімуті (Англія), Кардіффі (Вельс), Глазго (Шотландія) і низці інших міст. У ньому візьмуть участь журналісти, що працюють в декількох підрозділах компанії: BBC Scotland, Five Live, Asian Network, Big Screens, Newsbeat і World Service.

Організатори страйку вимагають не проводити скорочень протягом півроку. За цей час вони мають намір провести переговори з гендиректором корпорації. Представник Бі-бі-сі зазначив, що керівництво розуміє стурбованість журналістів, але шкодує про рішення NUJ провести страйк, що може призвести до перебоїв у роботі компанії.