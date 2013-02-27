ЗМІ звинуватили Хорватію в постачанні зброї сирійським повстанцям

"Хорватія не продавала і не дарувала зброю сирійським повстанцям. Інші чутки ми не коментуємо", - цитує представника МЗС загребське агентство Hina. Подібна заява була зроблена і міністерством оборони Хорватії.

Як пише РІА Новости, про те, що зброю з Хорватії з грудня 2012 закуповує і постачає через Йорданію сирійським опозиціонерам Саудівська Аравія, повідомило американське видання New York Times з посиланням на джерела в США і європейських країнах.

Інформація була широко процитована в ЗМІ Хорватії та інших країн. Крім того, експерти вказують, що на недавно зроблених в Сирії фото і відеокадрах, поширених в інтернеті, також чітко видно як сирійські бойовики використовують хорватську зброю. Зокрема, мова йде про протитанковий гранатомет М-79 "Оса", безвідкатне артилерійське знаряддя М-60, реактивну протитанкову гранату радянської розробки РПГ-22, револьверний гранатомет RBG-6 (хорватської версії розробленого в ПАР гранатомета Milkor).

Фахівці нагадують, що в арсеналах урядової армії Сирії подібних знарядь ніколи не було.

У Сирії з березня 2011 року не припиняється конфлікт між владою та озброєною опозицією. За останніми даними ООН, за цей час в країні загинули близько 70 тисяч осіб.