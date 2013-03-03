Королева Британії потрапила до лікарні
18:31, 03 березня 2013Світ
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Єлизавета II госпіталізована в Лондоні.
Єлизавета II відома міцним здоров'ям / Фото з сайту royal.gov.uk
Королеву Великої Британії Єлизавету II госпіталізовано з симптомами гастроентериту. Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на Reuters.
Всі зустрічі монарха на майбутній тиждень скасовано або відтерміновано, відзначили в Букінгемському палаці.
Там також додали, що, можливо, королева пробуде в лікарні кілька днів.
Єлизавета II відома міцним здоров'ям в свої 86 років. Останній раз її госпіталізували в 2003 році, щоб зробити операцію на коліні.
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