Правозахисники просять Україну не видавати екс-прем’єра Таджикистану

Правозахисники також закликали Київ негайно звільнити А.Абдуллоджонова, повідомляє радіо «Свобода».

Таджикистан вимагає від України видати А.Абдуллоджонова, якого там звинувачують в організації злочинної групи, спробі захоплення влади, тероризмі, диверсії, розкраданні державного майна.

Сам А.Абдуллоджонов теж заявляв про загрозу його життю в разі екстрадиції на батьківщину.

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Нині він перебуває в Україні під тимчасовим арештом.

Його затримали на початку лютого в аеропорту «Бориспіль». За даними Інтерполу, А.Абдуллоджонов перебував у розшуку як особа, причетна до організованих транснаціональних злочинних груп і тероризму.

У Таджикистані А.Абдуллоджонова звинувачують у замаху на Президента Емомалі Рахмона в 1996 році і причетності до збройного заколоту у 1998 році.

Впродовж останнього десятиліття А.Абдуллоджонов жив у США. Він був прем’єр-міністром Таджикистану у 1992–1993 роках. У своєму останньому інтерв’ю радіо «Свобода» він стверджував, що насправді виграв президентські вибори у 1994 році, й Е.Рахмон незаконно оголосив себе переможцем.