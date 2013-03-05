Правозахисники просять Україну не видавати екс-прем’єра Таджикистану
Правозахисна організація Amnesty International закликала Україну не видавати екс-прем’єра Таджикистану Абдумаліка Абдуллоджонова до цієї країни, де йому можуть загрожувати тортури чи інші тяжкі порушення прав людини.
Правозахисники також закликали Київ негайно звільнити А.Абдуллоджонова, повідомляє радіо «Свобода».
Таджикистан вимагає від України видати А.Абдуллоджонова, якого там звинувачують в організації злочинної групи, спробі захоплення влади, тероризмі, диверсії, розкраданні державного майна.
Сам А.Абдуллоджонов теж заявляв про загрозу його життю в разі екстрадиції на батьківщину.
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Нині він перебуває в Україні під тимчасовим арештом.
Його затримали на початку лютого в аеропорту «Бориспіль». За даними Інтерполу, А.Абдуллоджонов перебував у розшуку як особа, причетна до організованих транснаціональних злочинних груп і тероризму.
У Таджикистані А.Абдуллоджонова звинувачують у замаху на Президента Емомалі Рахмона в 1996 році і причетності до збройного заколоту у 1998 році.
Впродовж останнього десятиліття А.Абдуллоджонов жив у США. Він був прем’єр-міністром Таджикистану у 1992–1993 роках. У своєму останньому інтерв’ю радіо «Свобода» він стверджував, що насправді виграв президентські вибори у 1994 році, й Е.Рахмон незаконно оголосив себе переможцем.