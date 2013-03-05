Уряд Молдови відправили у відставку

Як повідомляє РІА «Новости», за це рішення проголосувало 54 депутати - комуністи, демократи і група незалежних депутатів. Для відставки уряду необхідний був 51 голос.

Ініціативу комуністів, які висловили В.Філату вотум недовір'я, відразу ж підтримала Демократична партія, мотивувавши своє рішення тим, що до цього В.Філат вийшов із правлячого альянсу "За європейську інтеграцію", до якого крім ліберал-демократів і демократів входять ліберали.

Своє рішення В.Філат пояснив тим, що не може більше змиритися з втручанням альянсу в роботу уряду. В демократів була ще одна досить вагома причина виступити проти В.Філата, оскільки депутати від очолюваної ним партії разом з комуністами до цього проголосували в парламенті за відставку одного з лідерів демократів - першого віце-спікера Влада Плахотнюка.

Протягом трьох днів Президент Молдови Микола Тімофті повинен після консультацій з парламентськими фракціями запропонувати кандидата на пост прем'єра. Якщо кандидат від Президента не буде затверджений парламентом, а М.Тімофті може пропонувати свого ставленика двічі протягом 45 днів, то після цього Президент має право розпустити парламент і оголосити дострокові парламентські вибори.