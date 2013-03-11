Сьогодні - день пам'яті жертв руйнівного землетрусу в Японії

Жалобні заходи, присвячені пам'яті жертв стихійного лиха, пройдуть сьогодні по всій країні. Як повідомляє ІТАР-ТАРС, у основній церемонії, яка відбудеться в одному з токійських залів, візьме участь прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе і всі члени його кабінету.

Хвилину мовчання буде оголошено в 14:46 за місцевим часом - у той момент, коли 11 березня 2011 країну струсонув перший підземний поштовх. Упродовж минулого тижня вся Японія вже згадувала про національну трагедію, яка стала найбільшою за всю післявоєнну історію країни. Велику частину ефіру національних телеканалів зайняли спеціальні передачі з розповідями про людей, які пережили удар стихії, про долі біженців і про життя постраждалих районів. Відновлювальні роботи тут все ще далекі від завершення і, за оцінками місцевої влади, можуть зайняти від 3 до 15 років.

Серед основних проблем - повільне оновлення зруйнованої інфраструктури і сильний відтік населення. Після стихійного лиха тільки три найбільш постраждалі префектури - Міягі, Фукусіму та Івате - вважали за краще покинути вже понад 72 тис осіб. Тим часом, багато з решти відчувають проблеми психологічного характеру. "Вже минуло два роки, але я ніяк не можу зрозуміти, що мені робити далі", - розповів газеті "Асахі" 38-річний Кендзі Сакураї з міста Наторі / префектура Міягі /, який втратив дружину і двох дочок.

В ряді шкіл постраждалих районів пройшли випускні заходи, на яких дипломи про закінчення середньої освіти посмертно присудили десятикласникам 2011 року, що стали жертвами цунамі. У місті Рікудзентаката /префектура Івате/ на узбережжі Тихого океану урочисто встановили пам'ятник "дереву надії" - величезній сосні, яка дивом встояла після удару цунамі і стала символом відновлення країни для мільйонів японців.

Підземний поштовх магнітудою 9,0 в Тихому океані біля північно-східного узбережжя основного японського острова Хонсю привів до численних руйнувань і викликав хвилю цунамі, висота якої на окремих ділянках досягала 40 метрів. Стихія знищила цілі міста, а також викликала аварію на АЕС "Фукусіма-1", яка, в свою чергу, призвела до забруднення великих територій радіоактивними речовинами. Згідно з останніми даними, жертвами трагедії 11 березня 2011 року в Японії стали 15 881 чоловік. Ще 2668 досі вважаються зниклими безвісти.