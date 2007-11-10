Шварценеггер ввів у Каліфорнії надзвичайний стан

Губернатор Каліфорнії Арнольд ШВАРЦЕНЕГГЕР оголосив надзвичайний стан у зв`язку з розливом нафти біля північного побережжя штату, повідомляє в суботу телерадіомовна компанія Бі-бі-сі.

Введення надзвичайного стану дозволяє направити всі можливі ресурси для боротьби з нафтовою плямою, що утворилася під час розливу близько 58 тисяч галонів нафти (близько 220 тисяч літрів).

За словами губернатора, надзвичайний стан було введено, щоб операція з очищення могла продовжуватися, "не втрачаючи ні хвилини часу".

Адміністрація штату заявила, що для боротьби з наслідками аварії були використані спеціальні судна для збирання нафтопродуктів, що розлилися.

Витік стався в середу, коли китайський контейнеровоз врізався в опору моста Сан-Франциско - Окленд.