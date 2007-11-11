Дипломатичний казус: король Іспанії попросив Уго Чавеса ”заткнутися”

Прецедент на іберійсько-американському саміті

Безпрецедентний дипломатичний казус відбувся в чилійській столиці Сантьяго - на зустрічі учасників іберійсько-американського саміту. Король Іспанії Хуан Карлос попросив президента Венесуели Уго Чавеса "заткнутися". Монарх зробив це після того, як Чавес неодноразово переривав виступ іспанського прем`єр-міністра Хосе Луіїса Родрігеса Сапатеро. Раніше венесуельський президент назвав попереднього іспанського прем`єра Хосе Марію Аснара - "фашистом", що викликало критику іспанської делегації. У саміті брали участь лідери країн Латинської Америки, Португалії, Іспанії і Андорри. Радіо Свобода

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