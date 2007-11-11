Дипломатичний казус: король Іспанії попросив Уго Чавеса ”заткнутися”
11:34, 11 листопада 2007Світ
1481
Прецедент на іберійсько-американському саміті
Безпрецедентний дипломатичний казус відбувся в чилійській столиці Сантьяго - на зустрічі учасників іберійсько-американського саміту.
Король Іспанії Хуан Карлос попросив президента Венесуели Уго Чавеса "заткнутися".
Монарх зробив це після того, як Чавес неодноразово переривав виступ іспанського прем`єр-міністра Хосе Луіїса Родрігеса Сапатеро.
Раніше венесуельський президент назвав попереднього іспанського прем`єра Хосе Марію Аснара - "фашистом", що викликало критику іспанської делегації.
У саміті брали участь лідери країн Латинської Америки, Португалії, Іспанії і Андорри.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter