Дипломатичний казус: король Іспанії попросив Уго Чавеса ”заткнутися”

11:34, 11 листопада 2007
Світ
1481

Прецедент на іберійсько-американському саміті

Безпрецедентний дипломатичний казус відбувся в чилійській столиці Сантьяго - на зустрічі учасників іберійсько-американського саміту. 

Король Іспанії Хуан Карлос попросив президента Венесуели Уго Чавеса "заткнутися". 

Монарх зробив це після того, як Чавес неодноразово переривав виступ іспанського прем`єр-міністра Хосе Луіїса Родрігеса Сапатеро.

Раніше венесуельський президент назвав попереднього іспанського прем`єра Хосе Марію Аснара - "фашистом", що викликало критику іспанської делегації.

У саміті брали участь лідери країн Латинської Америки, Португалії, Іспанії і Андорри.

Радіо Свобода

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter