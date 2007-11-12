Посланець ОБСЄ закликав Саакашвілі скасувати надзвичайний стан

Спеціальний представник головуючого в ОБСЄ, депутат Європарламенту Жозе БОРРЕЛЬ закликає владу Грузії скасувати надзвичайний стан та всі обмеження на діяльність засобів масової інформації.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ОБСЄ, про це він заявив в ході свого візиту до Тбілісі 10-11 листопада.

“ОБСЄ вітає заходи, здійснені урядом для зменшення напруги, зокрема, рішення Президента провести дострокові вибори та відновити діалог між владою і лідерами опозиції, який має тривати... Водночас під час чесної та відкритої дискусії я передав заклик головуючого в ОБСЄ негайно скасувати надзвичайний стан, відновити в повному обсязі свободу слова, зокрема на грузинських телеканалах, поважати свободу зібрань та забезпечити всі умови для вільних і чесних виборів”, - цитує прес-служба Ж.БОРРЕЛЯ.

Ж.БОРРЕЛЬ також висловив стурбованість повідомленнями про надмірне застосування сили протягом подій минулого тижня в Тбілісі.

Як повідомляв УНІАН, після масових акцій протесту, що тривали у Грузії з 1 листопада і які були розігнані поліцією із застосуванням водометів, сльозлгінного газу та гумових куль 7 листопада, в Грузії діє надзвичайний стан, запроваджений М.СААКАШВІЛІ в ніч з 7 на 8 листопада терміном на 15 діб. 8 листопада М.СААКАШВІЛІ заявив про готовність провести дострокові президентські вибори 5 січня одночасно з референдумом про час проведення парламентських виборів: весною чи восени 2008 року. Опозиція схвалила рішення М.СААКАШВІЛІ.

10 листопада головуючий в ОБСЄ міністр закордонних справ Іспанії Міхель Анхель МОРАТІНОС направив свого спеціального посланника Ж.БОРРЕЛЯ до Грузії для проведення переговорів з владою та опозицією.