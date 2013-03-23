Березовського знайшли вдома у ванній, не виключено версію самогубства
19:30, 23 березня 2013Світ
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Бізнесмена Бориса Березовського знайдено мертвим у ванні в своєму лондонському будинку.
Березовський міг закінчити життя самогубством/ Фото : ИТАР-ТАСС
Бізнесмена Бориса Березовського знайдено мертвим у ванні в своєму лондонському будинку.
Як передає ІТАР-ТАСС з посиланням на джерела в оточенні Б.Березовського, не виключено версію самогубства.
У свою чергу керівник московської колегії адвокатів «Олександр Добровинський і партнери» також підтвердив цю версію.
«Щойно зателефонували з Лондона: Борис Абрамович Березовський наклав на себе руки», - заявив він.
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