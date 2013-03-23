Березовського знайшли вдома у ванній, не виключено версію самогубства

Бізнесмена Бориса Березовського знайдено мертвим у ванні в своєму лондонському будинку.

Як передає ІТАР-ТАСС з посиланням на джерела в оточенні Б.Березовського, не виключено версію самогубства.

У свою чергу керівник московської колегії адвокатів «Олександр Добровинський і партнери» також підтвердив цю версію.

«Щойно зателефонували з Лондона: Борис Абрамович Березовський наклав на себе руки», - заявив він.