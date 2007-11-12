Росія вводить на територію Абхазії важку військову техніку та війська. Як повідомляє “5-й канал”, на надзвичайному брифінгу державний міністр із врегулювання конфліктів Грузії Давид БАКРАДЗЕ заявив, що “Росія напала на Грузію, а саме на невизнану республіку, що входить до складу країни – Абхазію”.

За даними офіційного Тбілісі, йдеться про велику кількість важкої техніки і військ. Лише до військової частини у порту Очамчіра ввели 5 танків Т-72, чотири ракетних установки "Град", 5 бойових машин піхоти, 7 гаубиць і до двохсот солдатів, головно чеченців. І вони продовжують прибувати у Абхазію.

Як заявив Д.БАКРАДЗЕ, Грузія дасть на це адекватну відповідь.

Водночас, російська сторона поки що ніяк не прокоментувала ці звинувачення. Як зазначає “5-й канал”, Москва традиційно підтримує місцеву владу самопроголошеної республіки Абхазія, в той час як офіційний Тбілісі, що вважає її своєю невід`ємною частиною, болюче реагує на будь-які контакти між Сухумі та Москвою.