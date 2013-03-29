У Росії відбудеться з'їзд українських земляцтв

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на зустрічі керівників українських земляцтв з міністром закордонних справ України Леонідом Кожарою повідомив голова «Ради земляцтв України в Москві» Микола Лях.

«Очевидно, до кінця року ми проведемо з'їзд всіх земляцтв України і створимо всеросійську громадську організацію яку, напевно, назвемо «Союз земляцтв України в Російській Федерації», - сказав М.Лях.

За його словами, в Москві існує 19 організацій, які представляють українські регіони. «Частина з них перебуває у стадії активізації роботи, частина у стадії реформування, а частина - у стадії створення», - зазначив М.Лях.

Він повідомив, що, крім Москви, українські земляцтва створені в половині суб'єктів РФ, і земляцтва Самари, Мурманська, Санкт-Петербурга просять прийняти їх до Ради.

На цю тему: Рада земляцтв України в Москві хоче відродити свої «Українські вісті»

Крім того, за словами М.Ляха, триває формування Вищої громадської ради земляцтв України.

«Свою згоду ввійти до Вищої громадської ради дали спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко, колишній заступник мера Москви Людмила Шевцова, актор Василь Лановой, актриса Еліна Бистрицька», - сказав він.

За словами М.Ляха, Рада земляцтв України стала членом Загальноросійського союзу громадських організацій «Народна більшість Росії».