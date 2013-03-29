Свободу кіпрським капіталам не повернуть ще з місяць

Влада Кіпру визнала, що жорсткий контроль над капіталом залишиться в силі довше, ніж очікувалося, проте пообіцяли скасувати його протягом місяця, повідомляє Reuters.

За інформацією агентства, кіпріоти спокійно стоять у чергах в банках, що відкрилися напередодні, щоб зняти з рахунків дозволені 300 євро на день, і ознак паніки, якої боїться влада, поки що немає.

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Банки Кіпру були закриті, поки уряд обговорював з міжнародними кредиторами програму допомоги у розмірі 10 мільярдів євро (13 мільярдів доларів), першу за всю історію єврозони, яка привела до збитків за банківськими депозитами.

Обмеження пересування коштів діятиме приблизно місяць, сказав міністр закордонних справ Іоанніс Касулідес.

"Багато обмежень буде скасовано, і поступово, ймовірно, приблизно протягом місяця, згідно з оцінкою центробанку, обмеження буде скасовано повністю", - сказав він.

Спочатку уряд Кіпру заявив, що заходи контролю над капіталом діятимуть протягом тижня. Економісти кажуть, що їх буде складно скасувати поки країна в кризі.

Банківський персонал повернувся до роботи вранці 28 березня. За день роботи видимого відпливу депозитів не відбулося.

Значні суми грошей вже були виведені в електронній формі. Згідно з даними, опублікованими центробанком Кіпру, вкладники з інших країн єврозони вивели 18% депозитів з кіпрських банків ще в лютому, коли поширилися чутки про податок на банківські рахунки. У цілому банківські депозити приватного сектору на Кіпрі скоротилися в лютому на 2,2 % - до 46,4 мільярда євро після такого зниження в січні.

Як повідомляв УНІАН, відділення кіпрських банків після двотижневої перерви відкрилися 28 березня на Кіпрі в умовах суворого контролю над рухом капіталу, який запроваджено ЦБ країни. Цього ж дня в кіпрські банки надійшло 5 млрд євро готівки, доставленої в умовах підвищених заходів безпеки спецрейсом з Франкфурта-на Майні.

Кіпр є найбільшим інвестором України, частка якого в загальнонаціональному обсязі прямих іноземних інвестицій на кінець 2012 року становила 31,7%. Всього з цієї країни до України надійшли інвестиції в обсязі 17,275 млрд доларів США. Одночасно, інвестиції з України в економіку Кіпру, за даними Держстату, становлять 5,811 млрд доларів.