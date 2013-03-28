Кіпрські банки відкрилися для клієнтів
12:45, 28 березня 2013Світ
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Відділення кіпрських банків після двотижневої перерви відкрилися сьогодні на Кіпрі в умовах суворого контролю над рухом капіталу, який введено ЦБ країни.
Банки відкриті після двотижневої перерви / Фото: РІА Новости, Наталя Подоровська
Обмеження на зняття готівки встановлені у розмірі 300 євро на день.
Транзакції до 5 тисяч євро здійснюються вільно, з 5 до 200 тисяч євро - за рішенням спеціальної комісії та за наявності виправдувальних документів у строк до 24 годин, повідомляє РІА Новости.
Платежі більш ніж на 200 тисяч євро здійснюються лише за схваленням регулятора і за умови наявності у ЦБ необхідної ліквідності.
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