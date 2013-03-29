Більшість поляків планують вкластись у 150 доларів при святкуванні Великодня

Про це свідчить дослідження компанії Сeneo.pl, результатами якого володіє УНІАН.

Найбільше з 3,3 тисяч опитаних - 36% - повідомили, що планують витратити на Великодні свята від близько 30 до 90 доларів, 25% респондентів мають намір витратити від 90 до 150 доларів.

Близько 18% поляків планують витратити на свята понад 150 доларів, в той час, як 11% хочуть вкластися в бюджет до 30 доларів, а кожен десятий поляк взагалі не планує витрат завдяки тому, що піде в гості.

"До недавнього часу поляки, незалежно від економічної ситуації, не економили на святах. Навіть в останні кризові роки торговці не мали підстав для нарікань. Однак, останні Різдвяні свята показали, що споживачі почали затягувати паски. Обмеження видатків, пов'язаних з Великоднем, виглядає ще серйозніше", - пише сьогодні газета Rzeczpospolita, коментуючи результати цього опитування.

Видання наводить прогнози експертів, які очікують спад у торгівлі напередодні цьогорічних Великодніх свят у Польщі на 5% - до близько 3,4 млрд доларів.

Газета також зазначила, що через зниження попиту багато традиційних святкових продуктів подешевшали, порівняно з минулим роком, і лише деякі трохи подорожчали.

Як повідомляв УНІАН, за даними Польської організації торгівлі та доставки (POHіD), минулого року поляки витратили на Великодні свята від 3,5 до 3,9 млрд доларів.

За оцінами dlahandlu.pl, продукти харчування минулого року перед Великоднем коштували на 10% дорожче, ніж в 2011 році.

Довідка УНІАН. Великодні свята є другими найпопулярнішими святами у католицькій Польщі після різдвяно-новорічних, на які минулого року поляки витратили, за даними KPMG, близько 4,6 млрд доларів (за поточним курсом 1USD=3,2PLN).