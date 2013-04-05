Польський експерт: Путіна цікавить не Україна, а Англія

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив польський експерт із енергетичних питань Анджей Щесняк, зазначивши, що вчорашня заява Президента РФ Володимира Путіна із цього приводу не пов'язана з Україною.

Аналітик сказав, що глава російської держави наступного тижня в ході візиту до Голландії може підписати договір із владою цієї країни й, можливо, Великої Британії про будівництво ще однієї нитки "Північного потоку".

За його словами, В.Путін своїм дорученням розглянути питання реалізації проекту "Ямал-2" створив для себе комфортніші умови для переговорів.

"Завжди можна сказати, що якщо ви не хочете нам у чомусь поступитися, то ми можемо домовитися з друзями з Польщі", - сказав А.Щесняк.

Водночас він назвав маловірогідним реалізацію цього проекту за участю польської влади.

Співрозмовник агентства також сказав, що Україна з початком будівництва "Південного потоку" наприкінці минулого року втратила шанс залишитися найбільшим "транзитером" російського газу на головний експортний ринок "Газпрому" - Євросоюз.

"Україна тут не грає ролі, вона зараз повинна себе якось рятувати в ситуації, коли буде непотрібним або мінімально потрібним ланцюжком у системі поставок російського газу", - заявив А.Щесняк.

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Як повідомляв УНІАН, віце-прем'єр польського уряду назвав вигідним для Польщі будівництво другої гілки введеного в експлуатацію в 1999 році Ямальського газопроводу, яким росіяни поставляють газ до Європи, тоді як міністр державного майна назвав "сумнівною" вигоду від такого проекту в умовах, коли польська влада намагається зменшити залежність від поставок "блакитного палива" з Росії.

Раніше польська влада неодноразово закликали Росію побудувати замість "Північного" й "Південного" газопроводів "Ямал-2" аргументуючи тим, що це обійдеться в декілька разів дешевше, ніж будівництво згаданих газопроводів через те, що вони проходять по морському дну.

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Російська влада пояснює необхідність запущеного в експлуатацію в жовтні 2012 року "Північного потоку" і планованого "Південного потоку" бажанням зменшити залежність від традиційних транзитних країн - України та Білорусі, контроль над газотранспортними системами яких вони роками намагалися отримати. Цю мету вдалося досягти в Білорусі в 2011 році.

Транзит російського газу через Україну, через яку ЄС раніше отримував близько 80% усього газу з РФ, минулого року знизився на 19% - до 84 млрд кубометрів газу або близько 60% усього експорту до Європи.

Через Ямальський газопровід, який проходить через територію Білорусі та Польщі до Німеччини, росіяни щорічно можуть поставляти близько 33 млрд кубометрів газу.