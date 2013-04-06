Китайські інвестори хочуть купити національну авіакомпанію Кіпру

Про це йдеться в заяві національного авіаперевізника Кіпру, призначеному для інвесторів, повідомляє ІТАР-ТАРС.

У документі повідомляється, що представники китайської компанії провели переговори з керівництвом Cyprus Airways у міністерстві фінансів Кіпру. "Ми отримали свідчення зацікавленості китайських інвесторів в угоді, однак поки не можемо оголосити про конкретні домовленості", - наголошується в заяві.

Cyprus Airways переживає фінансові труднощі останні кілька років. Держава неодноразово надавала фінансову допомогу з метою порятунку авіаперевізника. У грудні минулого року компанія, зокрема, отримала понад 70 млн євро.

На початку березня цього року стало відомо, що Єврокомісія почала розслідування з метою з'ясування, чи відповідає така допомога чинним в ЄС нормам. Єврокомісія також висловила сумніви в ефективності розробленої програми реструктуризації авіакомпанії, згідно з якою, передбачається, серед інших заходів, скорочення її флоту з 11 до 6 літаків.