"Бостонський підривник" потрапив під власний вибух

00:04, 16 квітня 2013
Світ
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Поліція затримала першого підозрюваного у здійсненні подвійного теракту на марафоні в Бостоні.

Про підозрюваного повідомляється лише, що він уродженець Саудівської Аравії. Під час вибуху він отримав осколкові поранення і перебуває в лікарні під охороною.

Поліція виявила на місці вибухів також два цілі вибухові пристрої. Сапери розпочали їх розмінування.

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