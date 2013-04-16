"Бостонський підривник" потрапив під власний вибух

Про підозрюваного повідомляється лише, що він уродженець Саудівської Аравії. Під час вибуху він отримав осколкові поранення і перебуває в лікарні під охороною.

Поліція виявила на місці вибухів також два цілі вибухові пристрої. Сапери розпочали їх розмінування.