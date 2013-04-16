"Бостонський підривник" потрапив під власний вибух
00:04, 16 квітня 2013Світ
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Поліція затримала першого підозрюваного у здійсненні подвійного теракту на марафоні в Бостоні.
Про підозрюваного повідомляється лише, що він уродженець Саудівської Аравії. Під час вибуху він отримав осколкові поранення і перебуває в лікарні під охороною.
Поліція виявила на місці вибухів також два цілі вибухові пристрої. Сапери розпочали їх розмінування.
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