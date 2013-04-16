США зняли заборону на приземлення літаків в аеропорту Бостона

Про це повідомляє у вівторок з посиланням на заяву відомства сайт газети USA Today, передає РІА Новости.

Два вибухи з інтервалом в 12 секунд прогриміли в ніч на вівторок у Бостоні під час міжнародного марафону. За даними поліції, бомби були закладені на відстані 50-100 метрів одна від одної. Загинули три людини, зокрема дитина 8 років, більше 140 людей отримали поранення.

Відразу після теракту авіаційна влада США тимчасово заборонила цивільним суднам здійснювати посадки в аеропорту міста, при цьому вильоти проводилися за розкладом.

Як заявляють представники аеропорту Бостона, обмеження на прильоти діяли нетривалий час і практично не позначилися на повітряне сполучення. Також була введена заборона на польоти всіх цивільних повітряних суден в радіусі трьох миль від місця теракту, радіус пізніше був скорочений до двох миль. В даний час правом на польоти в цій зоні володіють тільки повітряні судна силових структур США.