Глава комітету Держдуми каже, що у США зумисно не зупинили Царнаєвих
Глава комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Олексій Пушков вважає, що США знали про небезпеку, що виходить від братів Царнаєвих, але навмисно нічого не зробили.
"У США знали про небезпеку, що виходить від Царнаєвих, але нічого не зробили. Мабуть, хтось хотів їх використовувати. У наївність ФБР не віриться", - написав Пушков в понеділок у своєму мікроблозі у Twitter, повідомляє РІА "Новости".
Два вибухи з інтервалом в 12 секунд прогриміли в Бостоні 15 квітня на фініші міжнародного марафону. Загинули три людини: громадянка Китаю і два американці, один з яких - восьмирічна дитина.
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У ніч на 20 квітня в передмісті Бостона Уотертаун поліція затримала підозрюваного - 19-річного Джохара Царнаєва. Під час затримання він отримав кульові поранення в шию і в ногу і знаходиться в лікарні. Старший брат підозрюваного - Тамерлан Царнаєв - 19 квітня помер у лікарні від поранень, отриманих у перестрілці з поліцією.