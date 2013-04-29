Глава комітету Держдуми каже, що у США зумисно не зупинили Царнаєвих

"У США знали про небезпеку, що виходить від Царнаєвих, але нічого не зробили. Мабуть, хтось хотів їх використовувати. У наївність ФБР не віриться", - написав Пушков в понеділок у своєму мікроблозі у Twitter, повідомляє РІА "Новости".

Два вибухи з інтервалом в 12 секунд прогриміли в Бостоні 15 квітня на фініші міжнародного марафону. Загинули три людини: громадянка Китаю і два американці, один з яких - восьмирічна дитина.

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У ніч на 20 квітня в передмісті Бостона Уотертаун поліція затримала підозрюваного - 19-річного Джохара Царнаєва. Під час затримання він отримав кульові поранення в шию і в ногу і знаходиться в лікарні. Старший брат підозрюваного - Тамерлан Царнаєв - 19 квітня помер у лікарні від поранень, отриманих у перестрілці з поліцією.