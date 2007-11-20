США готові виділити 100 тис. доларів сім`ям загиблих шахтарів

Уряд Сполучених Штатів Америки готовий виділити 100 тис. доларів для допомоги родичам шахтарів, які загинули на шахті ім. Засядька в Донецьку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Донецьку повідомив журналістам заступник Посла США в Україні Джеймс ПЕТТІТ.

"Я чув попередньо, що сума буде 50 тисяч доларів, але останнім часом я чую, що, напевно, до 100 тисяч доларів. Утім, підтвердження ще не одержав. Мінімум - 50 тисяч", - сказав Д.Петтіт. Він додав, що "ці фонди будуть передані через громадські організації".

Д.Петтіт також повідомив, що "це тільки початок". "Сподіваймося, що не тільки фінансова допомога, а і технічна допомога теж буде надана тут з нашого боку", - зазначив заступник посла.

Він ще раз висловив співчуття народові України у зв`язку з величезною трагедією, що сталася на шахті, і підкреслив, що дуже важливо, щоб родичам жертв аварії була надана фінансова підтримка.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада о 3.11 в Донецьку на шахті ім. Засядька на горизонті 1078 м стався вибух легко-метанової суміші. Всього в шахті працювало 457 гірників.

За останніми даними, на шахті ім.Засядька загинули 90 гірників. Доля ще 10 залишається невідомою. В лікарні перебувають 32 людей.

На місці трагедії працює Урядова комісія з розслідування причин і ліквідації наслідків аварії на шахті, яку очолює віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

Сьогодні в Україні – День трауру по загиблих гірниках донецької шахти ім. Засядька.