Обама ще не знає, скільки військових залишити в Афганістані

Президент США Барак Обама поки не ухвалив рішення про те, скільки саме американських військовослужбовців залишаться в Афганістані після 2014 року, повідомив Білий дім, пише РІА Новости.

Нещодавно на слуханнях у сенатському комітеті зі збройних сил конгресу США командувач центрального командування військ США Джеймс Маттіс вперше озвучив, який саме контингент хотів би зберегти Пентагон в Афганістані після 2014 року - 13 тисяч 600 осіб. Представники Білого дому раніше говорили про те, що хотіли б бачити в Афганістані після 2014 року від 6 до 9 тисяч військовослужбовців.

"Ми ведемо переговори з афганським урядом. Президент розгляне різні варіанти дій після 2014 року. Поки ми скоротимо наш військовий контингент і завершимо війну в Афганістані у відповідності з обіцянкою президента. Подальші домовленості в сфері безпеки поки обговорюються. Президент буде над цим працювати", - сказав на прес-брифінгу в понеділок офіційний представник Білого дому Джей Карні.

В даний час, за даними ЗМІ, в Афганістані служать близько 66 тисяч американських військовослужбовців. Нещодавно президент США Барак Обама оголосив, що протягом року ще 34 тисячі американських військовослужбовців повернуться з Афганістану, а до кінця 2014 року війна в цій країні завершиться.