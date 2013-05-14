США бойкотуватимуть конференцію ООН з роззброєння через головування Ірану
09:43, 14 травня 2013Світ
277 0
США оголосили, що їхні представники бойкотуватимуть конференцію ООН з питань роззброєння, поки на ній головуватиме Іран.
США проігнорує конференцію ООН
Про це повідомила речниця місії США при ООН Ерін Пелтон.
Вона заявила, що головування Ірану на конференції, яка розпочнеться 27 травня і триватиме чотири тижні, є «вкрай недоречним» і «йде врозріз із цілями і завданнями» цього заходу, пише Радіо Свобода.
Як відомо, конференція ООН намагається досягти угоди з ядерного роззброєння і припинення розробки інших видів зброї масового знищення.
Іран уже довгий період перебуває під міжнародними санкціями якраз за відмову згорнути свою програму зі збагачення урану. Захід підозрює Тегеран у намірі створити ядерну зброю, хоч офіційна влада Ірану наполягає, що її програма має виключно мирний характер.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter