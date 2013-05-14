США бойкотуватимуть конференцію ООН з роззброєння через головування Ірану

Про це повідомила речниця місії США при ООН Ерін Пелтон.

Вона заявила, що головування Ірану на конференції, яка розпочнеться 27 травня і триватиме чотири тижні, є «вкрай недоречним» і «йде врозріз із цілями і завданнями» цього заходу, пише Радіо Свобода.

Як відомо, конференція ООН намагається досягти угоди з ядерного роззброєння і припинення розробки інших видів зброї масового знищення.

Іран уже довгий період перебуває під міжнародними санкціями якраз за відмову згорнути свою програму зі збагачення урану. Захід підозрює Тегеран у намірі створити ядерну зброю, хоч офіційна влада Ірану наполягає, що її програма має виключно мирний характер.