Сьогодні вранці в Китаї вже «замінували» 5 літаків: 2 екстрено саджали

Щонайменше п'ять анонімних повідомлень про загрозу безпеці авіапасажирів отримали вранці в середу три китайські авіакомпанії Shenzhen Airlines, Juneyao Airlines, а також China Eastern Airlines, передає РІА Новости.

Як повідомила компанія Shenzhen Airlines, вранці були отримані анонімні повідомлення про загрозу безпеці літаків, що прямують до Нанькін, Сіань і Пекін. З метою забезпечення безпеки пасажирів і екіпажів авіакомпанія прийняла рішення про екстрену посадку двох рейсів, які вже знаходилися в небі, до з'ясування обставин був затриманий рейс до Пекіна.

Пізніше в інтернеті пасажири повідомили про те, що їхній рейс з Шанхаю в Шеньчжень авіакомпанії Juneyao Airlines був затриманий через анонімне повідомлення. Аналогічна ситуація сталася з рейсом з Ланьчжоу в Сіань компанії China Eastern Airlines.

Як повідомляє портал Сіна з посиланням на джерело в Державному управлінні цивільної авіації, всі повідомлення були неправдивими. В результаті ретельної перевірки літаків, багажу і пасажирів реальної загрози не виявлено.

Подробиці інцидентів не наводяться. Ведеться розслідування.