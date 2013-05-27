У Парижі після акції проти одностатевих шлюбів затримали більше 350 людей

Як передає РІА «Новости», про це заявив глава МВС країни Мануель Вальс.

Під час безпорядків 36 осіб дістали легкі поранення.

На даний час не менш як 250 осіб залишаються під вартою.

Масова акція проти закону, що дозволяє одностатевим парам брати шлюби і усиновляти дітей, пройшла в Парижі 26 травня. Прихильники руху "Маніфестація для всіх", яких супроводжували волонтери і поліція, пройшли у бік еспланади Інвалідів, де відбувся мітинг. За даними поліції, в акції взяли участь 150 тис. осіб, згідно з даними організаторів, - понад 1 млн.

Після закінчення мітингу група з 200-300 осіб почала провокувати поліцію - молоді люди скандували образливі гасла, камені і пляшки полетіли у бік загону спеціального призначення, а також у бік журналістів, які висвітлювали акцію. Щоб приборкати хуліганів і витіснити людей з площі, поліція застосувала сльозогінний газ.