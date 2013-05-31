ЄС привітав Молдову з новим урядом
Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон та комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле вітають обрання нового уряду Молдови.
Про це сказано в їхній спільній заяві, текст якої передано УНІАН.
“Ми тепло вітаємо учорашню підтримку уряду Юріє Лянке та його програми парламентом Республіки Молдова”, - зазначається в заяві.
За словами Ештон та Фюле, це поклало край тривалій політичній кризі в країні, яка несла загрозу для стабільності державних інституцій Молдови.
“Ми пропонуємо владі та громадянам Республіки Молдова розглянути потребу в конституційній реформі для посилення системи стримань та противаг і попередження виникнення схожих криз у майбутньому”, - зазначили Ештон та Фюле.
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У своїй заяві представники ЄС закликали новий уряд та всі політичні партії разом працювати над зменшенням політичної напруги та консолідацією демократії і успіху європейського порядку денного Молдови.
У зв’язку з цим Ештон та Фюле закликали ограни державної влади, політичні партії та громадянське суспільство приділяти значну увагу неупередженості, прозорості, ефективності роботи всіх інституцій, забезпеченню свободи слова, а також наголосили на готовності допомагати у здійсненні реформ.