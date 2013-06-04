Путіну не вистачає довіри між Росією та ЄС

Росія і Євросоюз повинні провести додаткову роботу з підвищення довіри та прозорості у відносинах у зв'язку з кіпрською борговою проблемою. Таку точку зору висловив президент РФ Володимир Путін у ході пленарного засідання саміту Росія-ЄС, повідомляє Росбалт.

"Кіпрська боргова проблема додатково висвітлила необхідність провести додаткові консультації, роботу з підвищення довіри та прозорості в наших відносинах", - наводять його слова інтернет-ЗМІ.

За словами Путіна, напередодні сторони вже обмінялися оцінками стану справ в економіках РФ і ЄС, ситуації в світової економіки в цілому. "Для нас було важливо отримати з перших рук інформацію про заходи, що вживаються для нормалізації ситуації в єврозоні", - сказав президент.

Він додав, що у Росії і ЄС є хороша база для поступального поглиблення взаємовигідних відносин. "Ми повинні чути один одного, враховувати інтереси один одного і працювати один з одним", - підкреслив Володимир Путін.